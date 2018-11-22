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Депутат попросил Генпрокуратуру запретить концерты рэперов

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попросил Генпрокуратуру России запретить в стране концерты рэперов из-за негативного их влияния на подрастающее поколение.

Как рассказали в пресс-службе парламентария, в направленном в ведомство письме политик предлагает ввести ограничение «до момента нормализации ситуации в молодежной среде». Согласно обращению, в «список запрещенных артистов» должны войти такие исполнители, как Хаски, Oxxxymiron и Noize MC.

«Агитаторы суицидов и наркомании не должны иметь площадок для выступлений. Надеюсь, что этот вид «искусства» будет взят под чуткий надзор правоохранителей и компетентных лиц», — приводит слова Петрова «РИА Новости».

21 ноября в Краснодаре задержали российского рэпера Хаски, он же Дмитрий Кузнецов. Мужчину доставили в отделение после того, как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, который впоследствии отменили. Артиста привлекли к административной ответственности. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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