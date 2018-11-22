Милонов попросил полицию проверить творчество Элджея

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность рэпера Элджея (Алексей Узенюк).

Как отметил парламентарий, основу аудитории 24-летнего хип-хоп-исполнителя составляют несовершеннолетние, родители которых зачастую недоумевают от сценического образа их кумира.

«Сценический образ Элджея у многих родителей вызывает недоумение — куртка бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы. «Короной» же его образа является полное отсутствие зрачков глаз. Совокупная картина, без сомнения, смотрится угрожающе», — приводит слова Милонова «РИА Новости».

«Газета.ру» отмечает, что депутат попросил провести комплексную проверку.

21 ноября в Краснодаре возле клуба Bounce был задержан рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов). Проблемы с полицией возникли после того, как музыкант вышел на улицу, залез на крышу одного из автомобилей и исполнил свою песню «Ай».