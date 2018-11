На концерте рэпера Lil Pump распылили слезоточивый газ

Концерт американского рэпера Lil Pump в британском Ноттингеме пришлось прервать из-за применении в клубе неизвестного вещества, от которого публика и сам артист почувствовали недомогание.

Как сообщил портал TMZ 16 ноября, предварительно был распылен слезоточивый газ. Всех посетителей вывели из помещения. Во время эвакуации по меньшей мере два человека получили незначительные травмы. Самого исполнителя вывели из здания практически в бессознательном состоянии.

На месте работают врачи. В полиции отвергли версию о возможной попытке теракта. Злоумышленников ищут.

Однако рэпер не растерялся и после получения медицинской помощи продолжил выступление на улице — стоя на крыше своего автобуса Lil Pump исполнил песню I Love It, записанную совместно с коллегой по сцене Канье Уэстом.

.@lilpump is now performing on his tour bus after the major incident at #RockCity in #Nottingham pic.twitter.com/m6xyDsEEby