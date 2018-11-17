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На концерте рэпера Lil Pump распылили слезоточивый газ

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Фото: Global Look Press/AUG/face to face
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Концерт американского рэпера Lil Pump в британском Ноттингеме пришлось прервать из-за применении в клубе неизвестного вещества, от которого публика и сам артист почувствовали недомогание.

Как сообщил портал TMZ 16 ноября, предварительно был распылен слезоточивый газ. Всех посетителей вывели из помещения. Во время эвакуации по меньшей мере два человека получили незначительные травмы. Самого исполнителя вывели из здания практически в бессознательном состоянии.

На месте работают врачи. В полиции отвергли версию о возможной попытке теракта. Злоумышленников ищут.

Однако рэпер не растерялся и после получения медицинской помощи продолжил выступление на улице — стоя на крыше своего автобуса Lil Pump исполнил песню I Love It, записанную совместно с коллегой по сцене Канье Уэстом.

Клип на песню побил рекорд просмотров на YouTube — за неделю ролик посмотрели более 96 млн раз.

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