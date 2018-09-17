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Клип Канье Уэста и Lil Pump побил рекорд на YouTube

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Фото: youtube.com
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Рэперы Канье Уэст и Lil Pump сняли ироничный клип на трек I Love It. Их совместное видео на YouTube побило рекорд просмотров.

За неделю клип посмотрели больше 96 млн раз. На кадрах рэперы танцуют в огромных костюмах с цепями, высмеивая стиль других представителей жанра. 

14 сентября свою новую композицию представил Филипп Киркоров. Вместе с Егором Кридом он записал песню «Цвет настроения черный», клип на которую всего за несколько часов набрал более 250 тыс. просмотров в Сети. Ролик был размещен на YouTube-канале лейбла Black Star около полудня в пятницу.

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