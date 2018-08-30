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Сервис YouTube составил рейтинг самых популярных хитов лета 2018 года

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Фото: Global Look Press/Sophia Kembowski
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Сервис YouTube Music составил список самых популярных песен лета 2018 года, учитывая число просмотров в период с 28 мая по 25 августа.

Самой популярной песней стала композиция Girl Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. Клип собрал 728 млн просмотров.

На втором месте — песня Te Bote (Remix) от коллектива пуэрториканских рэперов Nio Garcia, Casper и Darell. В тройку лидеров также вошел Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du, передает РЕН ТВ.

Видеохостинг ранее представил новую функцию, которая позволит пользователям отслеживать количество времени, проведенное за просмотром видеороликов.

Компания Google заявила о блокировке 39 YouTube-каналов государственного телевидения Ирана, сообщает «Газета.ру».

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