YouTube начал показывать проведенное за просмотром видеороликов время

Видеохостинговый сайт YouTube представил новую функцию, которая позволит пользователям отслеживать количество времени, проведенное за просмотром видеороликов. Об этом 27 августа сообщается на сайте интернет-сервиса.

Новые инструменты, по словам разработчиков, помогут лучше понять время, проведенное на YouTube.

«Наша цель — лучше понять время, потраченное на YouTube. Мы стремимся к тому, чтобы у вас была информация для лучшего понимания того, как вы используете YouTube и развиваете чувство цифрового благополучия», — говорится в сообщении.

В основе изменений — новый раздел с просмотром времени, расположенный в меню аккаунта. Хостинг будет показывать активность за последние семь дней.

Разработчики также предлагают установить лимит времени, который пользователь планирует провести на сайте.

В июле YouTube заявил о том, что компания планирует выделить $25 млн на борьбу с «фейковыми новостями». Делается это с целью улучшения качества новостного контента на сайте. Процесс по усовершенствованию платформы пообещали запустить в ближайшее время.