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YouTube начал показывать проведенное за просмотром видеороликов время

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Видеохостинговый сайт YouTube представил новую функцию, которая позволит пользователям отслеживать количество времени, проведенное за просмотром видеороликов. Об этом 27 августа сообщается на сайте интернет-сервиса.

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Новые инструменты, по словам разработчиков, помогут лучше понять время, проведенное на YouTube.

«Наша цель — лучше понять время, потраченное на YouTube. Мы стремимся к тому, чтобы у вас была информация для лучшего понимания того, как вы используете YouTube и развиваете чувство цифрового благополучия», — говорится в сообщении.

В основе изменений — новый раздел с просмотром времени, расположенный в меню аккаунта. Хостинг будет показывать активность за последние семь дней.

Разработчики также предлагают установить лимит времени, который пользователь планирует провести на сайте.

В июле YouTube заявил о том, что компания планирует выделить $25 млн на борьбу с «фейковыми новостями». Делается это с целью улучшения качества новостного контента на сайте. Процесс по усовершенствованию платформы пообещали запустить в ближайшее время.

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