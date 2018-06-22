Популярные каналы на YouTube станут платными

Видеохостинг YouTube введет платную подписку на популярные каналы. Блогеры, имеющие более 100 тыс. подписчиков, смогут создавать фан-клубы, членство в которых обойдется поклонникам в $4,99 (более 300 рублей).

Вскоре вкладка «Подписки» превратится в подразделение «Члены канала».

«Пользователи смогут получать уникальный контент, новые эмодзи, эксклюзивные посты от комьюнити», — говорится в официальном блоге YouTube, который цитирует телеканал «360».

В компании уверены, что такой шаг позволит владельцам популярных каналов в разы увеличить свой доход. А сами блогеры считают, что введение платной подписки приведет к уменьшению количества оскорблений на платформе. Об этом в интервью The Verge заявила Эми Шира Тейтель, у которой на сайте более 30 тыс. подписчиков.

Это уже не первая компания, которая заявила о введении подобной схемы заработка. В июне с такой инициативой выступили в Facebook. Одновременно с этим сообщалось, что соцсеть выбыла из тройки самых популярных сайтов в США.