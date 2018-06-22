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Популярные каналы на YouTube станут платными

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Фото: Global Look Press/ZUMA/NurPhoto/Jaap Arriens
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Видеохостинг YouTube введет платную подписку на популярные каналы. Блогеры, имеющие более 100 тыс. подписчиков, смогут создавать фан-клубы, членство в которых обойдется поклонникам в $4,99 (более 300 рублей).

Вскоре вкладка «Подписки» превратится в подразделение «Члены канала». 

«Пользователи смогут получать уникальный контент, новые эмодзи, эксклюзивные посты от комьюнити», — говорится в официальном блоге YouTube, который цитирует телеканал «360»

В компании уверены, что такой шаг позволит владельцам популярных каналов в разы увеличить свой доход. А сами блогеры считают, что введение платной подписки приведет к уменьшению количества оскорблений на платформе. Об этом в интервью The Verge заявила Эми Шира Тейтель, у которой на сайте более 30 тыс. подписчиков. 

Это уже не первая компания, которая заявила о введении подобной схемы заработка. В июне с такой инициативой выступили в  Facebook. Одновременно с этим сообщалось, что соцсеть выбыла из тройки самых популярных сайтов в США. 

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