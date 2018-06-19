Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube по всему миру

Пользователи американского видеохостинга YouTube по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса. Сбой был зафиксирован около 20:38 по московскому времени.

С жалобами на проблемы просмотра видеороликов обратились около 59% пользователей, еще 30% испытывают трудности с доступом к сайту, а около 10% сообщали, что не могут авторизоваться, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Downdetector.

Ранее 18 июня YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music, который с 22 мая стал доступен в США и других странах.