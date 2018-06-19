Прямой эфир

Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube по всему миру

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи американского видеохостинга YouTube по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса. Сбой был зафиксирован около 20:38 по московскому времени.

С жалобами на проблемы просмотра видеороликов обратились около 59% пользователей, еще 30% испытывают трудности с доступом к сайту, а около 10% сообщали, что не могут авторизоваться, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Downdetector.

Ранее 18 июня YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music, который с 22 мая стал доступен в США и других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд в Египте принял решение о блокировке YouTube
YouTube запускает новый стриминговый музыкальный сервис

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017