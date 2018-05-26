Суд в Египте принял решение о блокировке YouTube

Решение суда о блокировке на месяц сервиса видеохостинга YouTube подтвердил в субботу, 26 мая, административный суд Египта. Причиной стала публикация кадров из фильма, оскорбляющего чувства исповедующих ислам.

С иском о блокировке сервиса на территории Египта выступил адвокат Мухаммед Салем, передает «РИА Новости».

Первая судебная инстанция вынесла решение о блокировке видеохостинга правительством Египта — национальным управлением связи. Однако ведомство подало апелляцию, указав, что выполнение решения затруднительно.

Ранее на этой неделе Twitter заблокировал болгарских пользователей из‐за кириллицы.