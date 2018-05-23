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Twitter заблокировал болгарских пользователей из‐за кириллицы

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Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Кряжев
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Социальная сеть Twitter идентифицировала болгарских пользователей, использующих кириллицу, как русских «фейков». Из-за этого была приостановлена работа большого числа аккаунтов пользователей в Болгарии.

По данным издания The Verge, официально причину блокировки аккаунтов в Twitter не сообщили. Пользователи соцсети считают, что их отправили в бан из-за другого алфавита. Отмечается, что эта проблема коснулась даже тех, кто ведет свой микроблог с 2009 года и имеют несколько тысяч подписчиков.

Сообщается, что даже после блокировки система продолжает идентифицировать подлинные аккаунты как «подозрительные» и отключает им функцию отправки уведомлений и сообщения в групповых беседах, уточняет телеканал «360».

Ранее руководство соцсети Twitter ввело новые алгоритмы, которые позволят скрывать провокационные сообщения и пресекать троллинг. Для борьбы с такими аккаунтами Twitter вводит проверки и машинное обучение. Алгоритмы будут отслеживать сообщения и реагировать на «поведенческие сигналы» в твитах.

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