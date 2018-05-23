Instagram разрешил «игнорировать» пользователей

Кнопка, с помощью которой можно скрывать истории и посты пользователей из ленты, не отписываясь от них, появилась в Instagram. Сообщение о введении новой функции размещено в блоге соцсети.

«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть посты на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы на них отмечены», — говорится в заявлении.

Пользователи, чья аккаунты были скрыты из общей ленты, не будут получать уведомления об этом.

Для того, чтобы включить данную функцию, необходимо нажать на значок «…» в профиле пользователя или на его фото. При помощи этого же значка режим сокрытия можно отключить.

18 мая Instagram запустил функцию репостов. Благодаря ей пользователи смогут публиковать понравившиеся сообщения из ленты новостей в разделе Stories.