Прямой эфир

Instagram разрешил «игнорировать» пользователей

0
Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кнопка, с помощью которой можно скрывать истории и посты пользователей из ленты, не отписываясь от них, появилась в Instagram. Сообщение о введении новой функции размещено в блоге соцсети.

«Когда вы отключаете учетную запись, то все равно можете видеть посты на странице пользователей и получать уведомления о комментариях или сообщениях, если вы на них отмечены», — говорится в заявлении.

Пользователи, чья аккаунты были скрыты из общей ленты, не будут получать уведомления об этом.

Для того, чтобы включить данную функцию, необходимо нажать на значок «…» в профиле пользователя или на его фото. При помощи этого же значка режим сокрытия можно отключить.

18 мая Instagram запустил функцию репостов. Благодаря ей пользователи смогут публиковать понравившиеся сообщения из ленты новостей в разделе Stories.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лайки в Instagram могут стать платными
В соцсети Instagram появятся музыкальные стикеры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017