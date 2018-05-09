Прямой эфир

В соцсети Instagram появятся музыкальные стикеры

0
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть Instagram планирует запустить функцию, с помощью которой пользователи смогут прикреплять музыкальные стикеры к сторис.

Композицию для стикера можно будет найти с помощью ручного поиска или поиска по категориям. Длина трека не будет превышать длину самой истории и составит не более 15 секунд, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «НьюИнформ».

Внедрение нововведения будет возможно благодаря договоренности Facebook со звукозаписывающими студиями, так что авторские права нарушаться не будут. Руководство соцсети пока не прокомментировало возможность новой функции.

5 мая стало известно, что Instagram тестирует функцию встроенных платежей — пользователи смогут привязать к профилю банковские карты и оплачивать товары и услуги без перехода на сторонние сайты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психолог рассказал о причинах зависимости девушек от Instagram
Новые функции появятся у WhatsApp и Instagram

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017