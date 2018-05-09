В соцсети Instagram появятся музыкальные стикеры

Социальная сеть Instagram планирует запустить функцию, с помощью которой пользователи смогут прикреплять музыкальные стикеры к сторис.

Композицию для стикера можно будет найти с помощью ручного поиска или поиска по категориям. Длина трека не будет превышать длину самой истории и составит не более 15 секунд, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на «НьюИнформ».

Внедрение нововведения будет возможно благодаря договоренности Facebook со звукозаписывающими студиями, так что авторские права нарушаться не будут. Руководство соцсети пока не прокомментировало возможность новой функции.

5 мая стало известно, что Instagram тестирует функцию встроенных платежей — пользователи смогут привязать к профилю банковские карты и оплачивать товары и услуги без перехода на сторонние сайты.