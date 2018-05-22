Цукерберг повысил безопасность Facebook из-за «вмешательства России»

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг рассказал, что руководство компании приняло решение повысить меры безопасности из-за якобы «вмешательства России» в американские выборы в период президентской кампании в 2016 году. Об этом он заявил во вторник, 22 мая, выступая на слушаниях в Европарламенте по поводу скандала с утечкой данных пользователей.

«Мы значительно повысили защиту в периоды выборов, в частности, во Франции, Германии перед лицом российского вмешательства после президентских выборов в США в 2016 году», — цитирует его ТАСС. При этом предприниматель отметил, что во время выборов во Франции сотрудники соцсети выявили 30 тыс. фейковых аккаунтов.

Вместе с тем Цукерберг признал, что новые меры по усилению безопасности ресурса скажутся на доходности компании. В частности, руководство планирует нанять около 20 тыс. специалистов по кибербезопасности.

«Но безопасность наших пользователей имеет для нас ключевое значение», — заявил основатель соцсети.

Цукерберга пригласили в Европарламент, чтобы он мог лично рассказать главам фракций ассамблеи об утечках данных пользователей Facebook в ЕС. Парламентарии намерены установить, оправданы ли опасения, что личная информация пользователей могла использоваться в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica, сотрудничающая со штабом республиканца Дональда Трампа, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook во время выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году.

Американские власти обрушились на Россию с обвинениями во вмешательстве в выборы сразу после избрания Дональда Трампа президентом США. Сам глава Белого дома и его союзники отрицают все обвинения. В Москве также указывали на несостоятельность и бездоказательность обвинений.