YouTube запустил в России сервис для прослушивания музыки
Американский видеохостинг YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music.
Как сообщается в официальном блоге Google, в сервисе доступны эксклюзивный контент, плейлисты, рекомендации, а также «умный поиск».
Пользователям доступна бесплатная версия сервиса с обязательным просмотром рекламы. Кроме того, предусмотрена платная подписка без рекламных сообщений, с возможностью фонового прослушивания и скачивания контента.
Сервис YouTube Music стал доступен в США и других странах с 22 мая.