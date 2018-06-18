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YouTube запустил в России сервис для прослушивания музыки

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Американский видеохостинг YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music.

Как сообщается в официальном блоге Google, в сервисе доступны эксклюзивный контент, плейлисты, рекомендации, а также «умный поиск».

Пользователям доступна бесплатная версия сервиса с обязательным просмотром рекламы. Кроме того, предусмотрена платная подписка без рекламных сообщений, с возможностью фонового прослушивания и скачивания контента.

Сервис YouTube Music стал доступен в США и других странах с 22 мая.

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