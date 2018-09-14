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Клип Киркорова и Крида «Цвет настроения черный» «взорвал» Сеть

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Фото: youtube.com
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Новый клип Филиппа Киркорова и Егора Крида «Цвет настроения черный» всего за несколько часов набрал более 250 тыс. просмотров в Сети. Ролик был размещен на YouTube-канале лейбла Black Star около полудня в пятницу, 14 сентября.

Композиция представляет собой переработанную версию хита Киркорова «Цвет настроения синий». 

В клипе рэпер Тимати предлагает Киркорову стать членом лейбла Black Star, после чего король российской эстрады вместе с Кридом спускаются в подвал и переодеваются в черную одежду. Исполнители предстают в образах персонажей сериала «Во все тяжкие» Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана, набивают татуировки. В конце видеоролика в Крида стреляют из пистолета в отместку «за нашего короля Филиппа Бедросовича».

Пользователи Сети обратили внимание на большое количество рекламы в клипе.

«Я в жизни не видел столько рекламы за 8 минут», — написал MeloMan.

«Верните мне мое время!» — потребовал пользователь Dapo Show.

Многие стали гадать, какого цвета будет настроение у Киркорова в следующий раз.

Тем временем новый клип «Ибица» Киркорова и Николая Баскова также набирает просмотры в Сети. С момента премьеры, которая состоялась 7 сентября, видео посмотрели на YouTube более 7,2 млн раз и оставили более 35 тыс. комментариев. Реакция общественности на фантазию о вражде двух певцов была неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над противостоянием звезд, но большинство решили, что клип переходит все границы.

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