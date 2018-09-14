Прямой эфир

Крид анонсировал совместный с Киркоровым клип «Цвет настроения черный»

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкант Егор Крид анонсировал на своей странице в Instagram выход нового клипа «Цвет настроения черный», снятого вместе с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. 

«Готовьтесь к тому, что этот трек будет играть отовсюду», — пообещал Крид своим фанатам.

Сама композиция представляет собой переработанную версию хита Киркорова «Цвет настроения синий», дополненного рэпом от Крида.

Отрывок из нового клипа опубликовали основатель лейбла Black Star, рэпер Тимур Юносов (Тимати), отмечает сайт телеканала РЕН ТВ.  

«Видеоработа не заставила себя долго ждать. #Цветнастроениячерный на всех цифровых площадках», — написал он. 

Тем временем новый клип «Ибица» Киркорова и Николая Баскова набирает просмотры в Сети. С момента премьеры, которая состоялась 7 сентября, видео посмотрели на YouTube более 7,2 млн раз и оставили более 35 тыс. комментариев. Реакция общественности на фантазию о вражде двух певцов была неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над противостоянием звезд, но большинство решили, что клип переходит все границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киселев раскритиковал новый клип Баскова и Киркорова
Киркоров показал реакцию коллег на его новый клип

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017