Крид анонсировал совместный с Киркоровым клип «Цвет настроения черный»

Музыкант Егор Крид анонсировал на своей странице в Instagram выход нового клипа «Цвет настроения черный», снятого вместе с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым.

«Готовьтесь к тому, что этот трек будет играть отовсюду», — пообещал Крид своим фанатам.

Сама композиция представляет собой переработанную версию хита Киркорова «Цвет настроения синий», дополненного рэпом от Крида.

Отрывок из нового клипа опубликовали основатель лейбла Black Star, рэпер Тимур Юносов (Тимати), отмечает сайт телеканала РЕН ТВ.

«Видеоработа не заставила себя долго ждать. #Цветнастроениячерный на всех цифровых площадках», — написал он.

Тем временем новый клип «Ибица» Киркорова и Николая Баскова набирает просмотры в Сети. С момента премьеры, которая состоялась 7 сентября, видео посмотрели на YouTube более 7,2 млн раз и оставили более 35 тыс. комментариев. Реакция общественности на фантазию о вражде двух певцов была неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над противостоянием звезд, но большинство решили, что клип переходит все границы.