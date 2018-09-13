Киселев раскритиковал новый клип Баскова и Киркорова

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает, что с новым клипом «Ибица» Филипп Киркоров и Николай Басковэ «причалили к грязной зоне интернета». Об этом говорится в его колонке, опубликованной на сайте «РИА Новости» 12 сентября.

Журналист обратил внимание, что оба исполнителя носят звание народного артиста России, что является знаком качества и признания высоких «эстетических и этических стандартов творчества». По мнению Киселева, эстетика в «Ибице» низкопробна.

«Это что, так артисты оценивают уровень культурного запроса своей публики? Или считают, что вести почитателей нужно именно в этом направлении? Вот и получилось нечто пошлое, что не национально и не интернационально», — отметил он.

Как отмечает ведущий, после клипа Ibiza многим покажется странным увидеть «отмытых и в атласных костюмах» Баскова и Киркорова на «Голубом огоньке» под Новый год. Он добавил, что подобным образом лучше самоутверждаться в Сети.

Клип «Ибица» вышел 7 сентября. К четвергу, 13 сентября, он собрал на YouTube почти 6,5 млн просмотров и более 131 тыс. комментариев.

При этом реакция в Сети на фантазию о вражде двух певцов была неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, но большинство решили, что клип переходит все границы.