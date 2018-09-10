В Сети опозорили новый клип Киркорова и Баскова

Совместный клип российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню «Ибица» за три дня собрал YouTube почти 3,5 млн просмотров и более 20,8 тыс. комментариев.

При этом реакция в сети на фантазию о вражде двух певцов была неоднозначной. Кто-то от души посмеялся над жестким противостоянием звезд, но большинство решили, что клип переходит все границы.

«Скажите Филиппу Киркорову, что музыка для песни «Цвет настроения синий» работала только для песни «Цвет настроения синий». Сколько можно одно и то же использовать?﻿», — отметила Милана Францева в комментариях к ролику.

«Какая нелепая безвкусица однако...до конца не с могла досмотреть, отвратительно и противно﻿», — констатировала Olga Windyhair.

«Дурдом!!! Басков в го**е !??? В клипе столько нецензуры от народных артистов, куда ты катишься Филя ? Хуже уже некуда !!﻿», — возмутилась Оксана Панова.

«Совсем «с катушек слетели» Народные артисты России? Стыд и позор вам за такое «творчество»! Полная деградация!﻿», — вторит Катя Иванова.

«Почему делают они, а стыдно мне?﻿», — спросил Igor Shchedrin.

«Пора всем этим незаслуженным артистам на покой...», — предложил Leopold Bismarck.

«Перебор.Пошло.Противно.За гранью понимания, хуже чёрного юмора», — подчеркнула O feristka.

«Респект за попытку собрать молодую аудиторию. Но на этом плюсы заканчиваются)﻿», — похвалил Царь Царь.

В съемках видео приняли участие Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов, Анита Цой и Гарик Харламов.

Ранее в сентябре Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором запечатлена реакция его коллег по цеху на клип «Ибица».