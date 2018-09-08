Киркоров показал реакцию коллег на его новый клип

Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал видео, на котором запечатлена реакция его коллег по цеху на его новый клип «Ибица», в котором снялся певец Николай Басков.

Король российской эстрады опубликовал ролик в своем Instagram. Судя по записи, звезды были шокированы увиденным и не могли сдержать эмоций.

«Нет, ну не надо! Нет!» — повторяла певица Ани Лорак.

Другие культурные деятели просто хохотали. Так, певец Сергей Лазарев, Александр Ревва и композитор Игорь Крутой еле сдержали слезы от смеха.

Тем временем клип «Ибица» уже появился в Сети. Одни пользователи похвалили новую работу Киркорова, а другие, напротив, отозвались весьма скептически (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Ред.).

«Ну не такой уж прям шокирующий, но для вас и Баскова очень неожиданно,могу сказать. мне понравилось,но треш полный,конечно!» — написала в комментариях dekadans_islamova

«Крутяяяяк, шнур курит в сторонке», — оценил sanyakanet.

«Да. Зрелище не для слабонервных и лучше его смотреть натощак, а то.. Бедросович перестарался, зачем так Баскова», — пишет victoria72.vg.

Ранее в августе Киркоров отказал одной из своих поклонниц в поцелуе. Фанатка предприняла отчаянную попытку на концерте певца в Геленджике 11 августа.