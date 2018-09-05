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Роскомнадзор не будет блокировать YouTube

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Роскомнадзор не будет блокировать популярный видеохостинг YouTube на территории России, существуют другие механизмы, которыми можно принудить ресурс к исполнению законов страны. Об этом заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин заявил в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Генпрокуратура России направила Google предостережение о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны. О вероятных нарушениях закона со стороны компании сообщил Роскомнадзор. К корпорации также обратился и ЦИК, который обвинил Google в распространении через свой поисковик призывов к участию в несогласованных митингах, что нарушает российское законодательство.

По мнению Субботина, именно YouTube является связующим звеном в пропаганде антиобщественного поведения в день голосования, уточняет НСН.

Американская корпорация Google заявила, что не комментирует отдельные ситуации, а рассматривает все обоснованные обращения от государственных органов.

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