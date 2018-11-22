Депутат Госдумы упрекнула рэперов в неумении использовать мат

Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что рэперы используют нецензурную брань, не зная ее истинного смысла. По ее словам, мат имел особое значение в древнеславянской культуре.

«У каждого выражения есть свои смыслы. Это проклятья, причем проклятья страшные. Когда мы их распространяем, это на уровне нейролингвистики воздействует на сознание тех, кто это слышит», — сказала она радиостанции «Говорит Москва».

Драпеко отметила, что именно поэтому такие слова были запрещены в домах и церкви. По ее словам, каждый рэпер прежде всего «должен подумать, к чему он призывает и что произойдет».

В октябре глава Минкультуры Владимир Мединский допустил превращение рэпа в русское искусство за счет восприимчивости отечественной культуры ко всему чужому.