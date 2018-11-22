В Волгограде отменили концерт рэпера Хаски

Концерт рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов) в Волгограде отменен, деньги за билеты будут возвращены в день запланированного выступления, 23 ноября. Об этом заявил представитель клуба Royal Bar.

«Да, отменен. Раскуплено около 1 тыс. билетов, деньги будут возвращены в день запланированного концерта», — приводит его слова «РИА Новости». При этом представитель клуба не назвал причины отмены выступления.

В среду, 21 ноября, сообщалось, что Хаски задержали в Краснодаре после того, как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, но его отменили.

Ранее прокуратура Краснодарского края заявила о нежелательности проведения концерта в связи с проверкой текстов артиста на экстремизм.