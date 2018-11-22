Против рэпера Хаски хотят возбудить уголовное дело

Правоохранительные органы Краснодара привлекли к административной ответственности российского рэпера Хаски, он же Дмитрий Кузнецов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили региональном управлении МВД России.

Артиста задержали в городе в среду, 21 ноября, после того как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, который впоследствии отменили.

В отношении мужчины были составлены три протокола об административных правонарушениях по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти», и «Отказ от прохождения медосвидетельствования».

Кроме того, правоохранительные решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», предусматривающая до двух лет лишения свободы. Заявление подал владелец машины, на крыше которой выступал Хаски.

В начале сентября сообщалось, что российскому музыканту Егору Криду пригрозили физической расправой, если он посмеет выступить в Дагестане.