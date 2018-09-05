Егору Криду пригрозили расправой за концерт в Дагестане

Российскому музыканту Егору Криду пригрозили физической расправой, если он посмеет выступить в Дагестане.

После анонса концерта аккаунт исполнителя в Сети стали атаковать хейтеры. Они пишут, что музыканту в республике не рады, а те, кто купил билет на концерт, перестанут считаться мужчинами.

«Этот концерт определит, у кого дома нет мужчин», — пишут жители Дагестана.

Сам Крид не планирует отменять выступление, однако весьма болезненно отреагировал в комментариях на критику своего творчества, отмечает телеканал РЕН ТВ.

«Всё чаще посещают мысли о том, чтобы удалить свой Instagram, не видеть всего этого дерьма в интернете, жить без толпы идиотов в комментариях и ненужной информации», — делится Крид в своем Instagram.

Концерт исполнителя должен состояться 9 сентября на летней эстраде Дагестанской государственной филармонии.

Ранее в августе суд оштрафовал Крида на 20 тыс. рублей за нарушение общественного порядка. Он и рэпер Тимати устроили в центре Москвы импровизированный концерт с 20 на 21 июня.