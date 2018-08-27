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Уральские учителя зачитали Oxxxymiron под битбокс

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Фото: Global Look Press/oxxxymiron.com
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Тюменские учителя прочитали строки из песни рэпера Oxxxymiron «Переплетено» под аккомпанемент школьника-битбоксера.

Проект был реализован в рамках педагогического форума «Стартовая четверть». Одна из его целей — показать, что творчество хип-хоп-звезды не слишком отличается от классических стихотворений.

Ролик опубликован на YouTube-канале молодежного центра «Моя территория». На кадрах видно, что учителя сменяют друг друга в кадре и декламируют строчки из композиций Oxxxymiron, отмечает портал Ura.ru

Творчество Oxxxymiron высоко оценил и директор Института мировой литературы РАН Вадим Полонский. В интервью «Известиям» он заявил, что его тексты хорошо сделаны и с точки зрения техники словесности он мастер и заслуживает серьезного литературного внимания к себе

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