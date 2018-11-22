Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело за выступление на авто в Краснодаре

Уголовное дело из-за умышленного повреждения имущества возбудили в отношении рэпера Хаски (настоящее имя — Дмитрий Кузнецов). Об этом сообщил ТАСС в четверг, 22 ноября.

«Уголовное дело в отношении него уже возбуждено», — заявила адвокат музыканта Наталья Жданович в ходе заседания по вопросу об избрании административного наказания рэпера.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре. Мужчину доставили в отделение, после того как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall, где должен был состояться его концерт, который впоследствии отменили. Артиста привлекли к административной ответственности.

Ранее депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров попросил Генпрокуратуру России запретить в стране концерты рэперов из-за негативного их влияния на подрастающее поколение.