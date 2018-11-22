Рэпера Хаски арестовали на 12 суток

В Краснодаре Первомайский районный суд назначил рэперу Хаски (Дмитрий Кузнецов) 12 суток административного ареста. Об этом 22 ноября сообщает ТАСС.

Артиста задержали в городе в среду, 21 ноября, после того как он выступил на крыше автомобиля перед клубом Arena Hall. Там должен был состояться его концерт, который впоследствии отменили.

В отношении мужчины были составлены три протокола об административных правонарушениях по статьям «Организация массового пребывания граждан в общественных местах», «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти» и «Отказ от прохождения медосвидетельствования».