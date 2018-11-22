В Госдуме призвали не запрещать творчество современных исполнителей

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал не запрещать творчество современных музыкальных исполнителей, чтобы, в том числе, еще больше не подогревать интерес молодежи к ним.

«Если сейчас кто-нибудь из парламентариев, Роскомнадзор или другой провластный орган захочет запретить какого-то исполнителя, он, наоборот, у молодежи станет героем и борцом за совесть и свободу», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

По словам Власова, ни в коем случае нельзя «выделять какие-то песни, наоборот, это подогревает интерес».

Он напомнил, что среди известных музыкантов советского периода, а также в зарубежных странах были исполнители, в чьих песнях можно было бы найти призыв к деструктивным действиям.

В качестве примера депутат привел творчество Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Курта Кобейна.

«Если в музыке встречаются призывы к насилию или употреблению наркотиков, никто не мешает пойти в суд, у нас есть определенные законодательные нормы на этот счет», — отметил парламентарий.

В четверг, 22 ноября, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность российского рэпера Элджея.