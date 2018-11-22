Прямой эфир

В Госдуме призвали не запрещать творчество современных исполнителей

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов призвал не запрещать творчество современных музыкальных исполнителей, чтобы, в том числе, еще больше не подогревать интерес молодежи к ним.

Фейки и феечки
Почему виртуальные музыканты из Gorillaz гораздо интереснее «настоящих»

«Если сейчас кто-нибудь из парламентариев, Роскомнадзор или другой провластный орган захочет запретить какого-то исполнителя, он, наоборот, у молодежи станет героем и борцом за совесть и свободу», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

По словам Власова, ни в коем случае нельзя «выделять какие-то песни, наоборот, это подогревает интерес».

Он напомнил, что среди известных музыкантов советского периода, а также в зарубежных странах были исполнители, в чьих песнях можно было бы найти призыв к деструктивным действиям.

В качестве примера депутат привел творчество Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Курта Кобейна.

«Если в музыке встречаются призывы к насилию или употреблению наркотиков, никто не мешает пойти в суд, у нас есть определенные законодательные нормы на этот счет», — отметил парламентарий.

В четверг, 22 ноября, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить деятельность российского рэпера Элджея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Волгограде отменили концерт рэпера Хаски
Генпрокурора попросили запретить рэп-концерты в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017