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Рэпер Хаски заработал около 6 млн рублей на концерте в свою поддержку

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Рэпер Хаски уже заработал около 6 млн рублей на концерте в свою поддержку после продажи билетов. Об этом рассказал организатор концерта, генеральный директор лейбла Booking Machine Илья Мамай.

Концерт солидарности «Я буду петь свою музыку» пройдет в московском «Главклубе Green Concert». На нем бесплатно выступят такие исполнители, как Баста, Oxxxymiron и Noize MC. Билеты можно было приобрести на сайте лейбла и в кассе концертной площадки, пишет телеканал «360» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Билеты продавались по 2 тыс. рублей, все они уже закончились. Всего ожидается 3 тыс. человек. Вырученные от продажи билетов деньги передадут рэперу Хаски, который на данный момент находится в СИЗО Краснодарского края.

Рэпера задержали 21 ноября в Краснодаре после выступления на крыше припаркованного автомобиля перед клубом Arena Hall, где сорвался его концерт. Были составлены протоколы по трем статьям.

На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста за хулиганство и еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Сроки ареста не суммируются.

Кроме того, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.

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