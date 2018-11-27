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В Кремле отказались комментировать решение суда об отмене ареста Хаски

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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В Кремле отказались комментировать решение суда об отмене ареста рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски).

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«Решения суда мы не комментируем. Я вообще эту тему оставлю без комментариев», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 27 ноября, отвечая на вопрос журналистов по поводу участия в деле администрации президента России (АП).

Накануне главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что рэпера отпустили после вмешательства АП. По ее словам, Хаски освободили после того, как два-три человека в администрации президента были возмущены произошедшим. «А когда два-три человека в АП возмущены произошедшим, обычно это произошедшее хорошо заканчивается», — заключила Симоньян.

26 ноября первомайский районный суд Краснодара отменил решение о помещении под стражу на 12 суток рэпера Хаски. Адвокат исполнителя Алексей Аванесян считает, что причиной неожиданного освобождения Хаски является его популярность, однако эксперты видят в произошедшем проявление политической воли и торжество здравого смысла.

22 ноября музыканта приговорили к административному аресту за хулиганство. Рэпер исполнил свою композицию перед поклонниками на крыше автомобиля после отмены его концерта в краснодарском клубе Bounce. Вдобавок было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

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