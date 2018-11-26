VK Music проведет трансляцию концерта в поддержку Хаски

Музыкальный сервис социальной сети «ВКонтакте» VK Music проведет трансляцию концерта рэперов Oxxxymiron, Басты и Noize MC в поддержку Хаски. Об этом информирует пресс-служба ресурса.

Трансляция выступлений начнется в 20:00 мск.

Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали 21 ноября в Краснодаре после отмены его выступления в клубе. Артист решил самостоятельно провести концерт перед поклонниками, забравшись на крышу чужого автомобиля. Суд арестовал его на 12 суток за мелкое хулиганство, против артиста также возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

26 ноября райсуд Краснодара отменил решение о помещении Хаски под стражу и сейчас артист уже вышел на свободу. Ряд экспертов, опрошенных «Известиями», полагает, что адвокаты выстраивали линию защиты таким образом, чтобы «пропиарить» музыканта, а не освободить его.

24 ноября рэпер Oxxxymiron сообщил, что он и артисты Баста и Noize MC устроят «концерт солидарности» в поддержку Хаски и против запретов музыки. Мероприятие под названием «Я буду петь свою музыку» пройдет в московском «Главклубе Green Concert», вырученные средства артисты планируют передать Кузнецову.

В то же время гендиректор лейбла Booking Machine Илья Мамай отметил, что все билеты на концерт уже распроданы и Хаски заработал на мероприятии около 6 млн рублей.