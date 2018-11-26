Хаски сброшены: четверо суток в СИЗО принесли рэперу славу и 6 млн

Краснодарский суд постановил отменить арест рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного под псевдонимом Хаски. За четверо суток в СИЗО задержанный после импровизированного уличного концерта автор хита «Бит шатает голову» успел заработать шесть миллионов. Адвокаты музыканта самонадеянно заявляют, что смягчить судей помогла популярность их клиента, однако эксперты уверены: в случае с неожиданным освобождением Хаски имело место проявление определенной политической воли, благодаря которой и восторжествовал здравый смысл.

Рэпера обвиняли в мелком хулиганстве, которое артист учинил после внезапной отмены своего концерта в краснодарском клубе Arena Hall. На глазах фанатов Хаски устроил выступление на крыше припаркованного возле заведения автомобиля. Это предсказуемо не понравилось ни владельцу машины, ни сотрудникам правоохранительных органов - после составления сразу трех протоколов музыкант, чьи концерты регулярно отменяются, а треки обещают проверить на экстремизм, отправился в следственный изолятор.

Решение в пользу

Адвокат Хаски Алексей Аванесян очень доволен результатом судебного заседания. Согласно КоАП, арест может быть отменен «в случае возникновения исключительных личных обстоятельств» (ч. 5, ст. 32.8), напомнил он в беседе с «Известиями».

- Я указал суду, что в связи с запланированными концертами и риском их переноса на более поздние сроки, Кузнецову и членам его команды может грозить серьезный ущерб, - заявил юрист. - Не говоря о сотнях молодых граждан России, которые уже приобрели билеты на концерт любимого артиста. Защита посчитала эти обстоятельства исключительными, в том числе ввиду большой популярности артиста.

Музыкант по-прежнему не признает своей вины - несмотря на то, что покинул СИЗО раньше срока. Более того, его защита планирует обжаловать постановление об аресте, сообщил Алексей Аванесян.

- Первое решение принимал тот же судья. Видимо, он сразу не поверил в то, что Хаски – артист, и у него запланирован гастрольный тур. Я доволен этим решением. Дмитрий тоже доволен, для него это всё было большой неожиданностью, он очень переживал, что из-за ареста сорвутся планы. Он чувствует себя хорошо, на условия содержания в СИЗО не жалуется, - продолжил защитник.

Решение об отмене наказания суд принял исходя из общественного резонанса, который вызвала эта история, считает адвокат Евгений Черноусов.

– Я могу предположить, что дело изначально было рассмотрено недостаточно тщательно. Судья был вынужден менять решение после того, как все встали на защиту рэпера. Непонятно, почему суд с самого начала не не вынес более соразмерное наказание, если оно было необходимо, – сказал он "Известиям".

«Петь свою музыку»

Перед отменой краснодарского концерта Хаски владельцы клубов якобы получали от краевой прокуратуры предупреждения о том, что в треках рэпера содержатся экстремистские заявления. Арест Дмитрия Кузнецова вызвал нешуточный резонанс в обществе: за музыканта заступились как его поклонники, так и известные исполнители. Рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC даже решили провести 26 ноября концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски в одном из московских клубов.

- Я приглашаю вас на спонтанно организованный концерт солидарности, Название концерта - строчка рэпера Хаски, который в данный момент отбывает 12 суток ареста в Краснодаре. Если в данный момент у него нет возможности свободно самовыражаться и честно зарабатывать на хлеб, то хотя бы со вторым мы можем все ему помочь, поэтому вся прибыль с концерта пойдет ему, - заявил Оксимирон на своей странице в Instagram.

Не менее популярный российский хип-хоп исполнитель Тимати также не остался в стороне от конфликта. По словам артиста, несмотря на то, что не знаком с опальным исполнителем, ситуация кажется ему несправедливой.

- Я слышал, что у Хаски много спорных текстов, при этом нет возрастных ограничений по входу на его концерт. Я тоже оказывался в похожей ситуации летом, - рассказал он "Известиям". - Что касается ареста за несанкционированный митинг — это вполне законный акт (в отношении Хаски составлен протокол о незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах - "Известия"). Но количество суток в изоляторе должно определяться постановлением суда. То, что случилось в Краснодаре — скорее, произвол. Хорошо, что Москва быстро отреагировала на это и Хаски сегодня отпустили.

Ситуация с рэпером - вполне обычная для музыкантов всех времен, считает культуролог, член Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты России Евгений Сафронов.

- Молодежная аудитория всегда несет свои деньги героям, смело преодолевающим запреты и барьеры. Так было и в рок-музыке 70-80-х, и в рэпе сейчас, - пояснил он "Известиям". - Рэп набирает силу — за Хаски вступились и Прилепин, и Козырев, и другие. Не то что в 2015 году, когда арестовали Гуфа. За звание героя молодежи сражаются многие, и пока не найдено действенных методов работы с тинейджерами без посредничества правоохранительных органов, ждем внедрения в подростковые массы слогана «Не сидел — не рэпер».

Дело вкуса

По мнению продюсера фестиваля «Дикая мята» Андрея Клюкина, чиновники не должны принимать решения, исходя только из своих вкусовых предпочтений.

- Дело не в конкретном концерте конкретного исполнителя. Вопрос шире, он в законах и отношения к ним. Законы не должны и не могут по-разному трактоваться в зависимости от ситуации, или от мнения того или иного чиновника, - заявил он "Известиям". - Например, отмена любого концерта без внятно обоснованной причины - это "жесть", если мы говорим о правовом обществе. Субъективное отношение – не причина. Основание может быть только законным, иначе нам грозит возвращение в феодальное общество. Другое дело, если арест был бы связан с заявлением владельца автомобиля, с крыши которого Хаски пел. Но, насколько я знаю, такого заявления нет. Круто, что многие приняли решение поддержать артиста. Но еще круче, что это реально помогло.

Обвинение рэпера Хаски по резонансной статье об организации массового пребывания граждан в общественных местах и дальнейшее оправдание судом позволяет говорить о России как о правовом государстве, полагает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

- Ответ на вопросы общества о давлении на музыканта и несправедливом задержании получен. Хаски на свободе. Но что дальше? Это самый интересный вопрос. Можно освободить, но не дать выступать на публике. Потому ждем продолжения, - сказал политолог «Известиям». - Наличие политической воли отрицать поздно. Но самое главное, что все было по закону и без перегибов.

Известно, что билеты на концерт в поддержку исполнителя были раскуплены мгновенно. По предварительным расчетам, учитывая количество мест в клубе и цену на билеты, освободившийся досрочно рэпер получит около 6 миллионов рублей.