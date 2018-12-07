Концерт группы «Френдзона» отменили в Нижнем Новгороде из-за нерентабельности

Концерт панк-группы «Френдзона» в Нижнем Новгороде, который должен был состояться 7 декабря, отменили из-за малого числа распроданных билетов. Об этом информирует телеканал РЕН ТВ.

Как отметил организатор концерта, всего удалось продать только 150 из 450 билетов. При этом сам коллектив не приезжал в город. Организатор подчеркнул, что никто на него не оказывал давления.

По имеющейся информации, 8 декабря группа должна дать концерт в Казани.

Ранее представители коллектива сообщили в социальной сети «ВКонтакте», что они якобы были вынуждены отменить концерт из-за звонка прокуратуры с «предостережением». Группа объявила, что перенесет выступление на весну, уточняет «РИА Новости».

Вместе с тем на сайте клуба в Нижнем Новгороде Milo Concert Hall, где должен был состояться концерт «Френдзоны», появилось сообщение возможности вернуть купленные билеты по месту их приобретения, пишет «Газета.ру».

7 декабря замглавы МВД России Игорь Зубов сообщил, что центральный аппарат министерства не давал региональным подразделениям указаний об отмене концертов молодых исполнителей.