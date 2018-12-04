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Концерт музыкальной группы IC3PEAK прервали в Саратове

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Фото: instagram/ic3peak
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Концерт музыкальной группы IC3PEAK может быть отменен в Саратове из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 4 декабря.

Выступление дуэта должно было пройти в одном из саратовских клубов. На месте стали собираться молодые люди, когда туда прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент они проверяют здание клуба. Заведение должны открыть для посетителей после проверки.

IC3PEAK — российская экспериментальная электронная группа из Москвы, которая сформировалась в октябре 2013 года.

23 ноября во время концерта IC3PEAK в Казани в полицию поступило сообщение о заложенном в ночном клубе взрывном устройстве. В результате концерт был прерван, а зрители и сотрудники клуба эвакуированы. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ст. 207).

1 декабря в новосибирском клубе «Подземка» должен был состояться концерт IC3PEAK. Администрация клуба сообщила об отмене мероприятия, не называя причин. Вскоре участников группы задержали полицейские. По словам адвоката музыкантов Валентина Демиденко, у них проверяли документы и искали наркотики. После обысков музыкантов отпустили.

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