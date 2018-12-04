Возбуждено уголовное дело после срыва концерта группы IC3PEAK

Полиция возбудила уголовное дело после срыва концерта группы IC3PEAK в одном из клубов Казани. Об этом «РИА Новости» сообщили в УМВД по городу.

Выступление прошло 23 ноября. Вскоре после начала в полицию поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в ночном клубе. В результате концерт был прерван, а зрители и сотрудники клуба эвакуированы.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

1 декабря в новосибирском клубе «Подземка» должен был состояться концерт IC3PEAK. Администрация клуба сообщила об отмене мероприятия, не называя причин. Вскоре участников группы задержали полицейские. По словам адвоката музыкантов Валентина Демиденко, у них проверяли документы и искали наркотики. После обысков музыкантов отпустили.

Электронная группа IC3PEAK была основана Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым в Москве в 2013 году. Коллектив записал четыре альбома: два на русском языке и два на английском.