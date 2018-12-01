Группу IC3PEAK задержали в Новосибирске

Полиция задержала музыкантов московской группы IC3PEAK в Новосибирске, сообщил менеджер проекта Олег Митрофанов в субботу, 1 декабря.

«Мы находимся в линейном отделении полиции в Железнодорожном районе Новосибирска. <…> Нас здесь трое, плюс два сопровождающих, плюс местный организатор», — приводит его слова ТАСС.

Комментариев правоохранителей пока нет.

1 декабря в новосибирском клубе «Подземка» должен был состояться концерт IC3PEAK. Администрация клуба сообщила об отмене мероприятия, не называя причин. Следующий концерт коллектива должен состояться 2 декабря в Красноярске.

Электронная группа IC3PEAK была основана Анастасией Креслиной и Николаем Костылевым в Москве в 2013 году. Коллектив записал четыре альбома: два на русском языке и два на английском.