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Шнуров и Пригожин поспорили о фанатах группы «Ленинград»

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин поспорили о фанатах музыкального коллектива.

Все началось днем 2 декабря, когда Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал лексику, используемую Шнуровым в песнях. Также он нелестно высказался о поклонниках «Ленинграда». 

«Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тыс. лохов стоят и вместе с ним поют три буквы... Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур», — заявил продюсер. 

В ответ на это музыкант написал стихотворение, которое опубликовал на своей странице в Instagram. Шнуров в ироничной форме «извинился» перед Пригожиным за свои песни, а также заявил, что теперь будет слушать песни Валерии — жены Пригожина. Также он с сарказмом выразил сожаление, что «пел как слышится», и забрал свои слова обратно.

«Каюсь, был не прав», — написал Шнуров.

30 ноября Шнуров сочинил стихотворение про запрет въезда на Украину российским мужчинам от 16 до 60 лет. Певец уверен, что «притяжение народов упруго» и в 2100 году мы будем вместе слушать певиц Веру Брежневу и Светлану Лободу.

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