Шнуров написал стих про Тюмень

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение Тюмени, которая возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни. Произведение он опубликовал в своем Instagram в понедельник, 26 ноября.

«И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровЕнь!

Мечта — конечно же, Тюмень,

Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы

Все валят валом из Москвы.

Не нужно больше им Италий.

Газет росийских не читали?!» — написал рокер.

Ранее 26 ноября специалисты Финансового университета при правительстве РФ представили список российских городов с самым высоким качеством жизни. В основу оценки легли результаты социсследований. В список, помимо Тюмени, попали Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие города.