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Шнуров написал стих про Тюмень

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение Тюмени, которая возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни. Произведение он опубликовал в своем Instagram в понедельник, 26 ноября. 

«И из столицы поезд мчится,
В Тюмень и в Грозный прут девицы,
Там качество и уровЕнь!
Мечта — конечно же, Тюмень,
Ну, а не выйдет, тогда в Грозном. «Организуйте-ка завоз нам!» Шустры девахи! Каковы

Все валят валом из Москвы.
Не нужно больше им Италий.
Газет росийских не читали?!» — написал рокер. 

Ранее 26 ноября специалисты Финансового университета при правительстве РФ представили список российских городов с самым высоким качеством жизни. В основу оценки легли результаты социсследований. В список, помимо Тюмени, попали Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие города.

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