В Тюмени запретили высаживать из транспорта детей без билетов

В общественном транспорте Тюмени больше нельзя высаживать детей, которые не приобрели билет. Поводом стал инцидент с 11-летней девочкой, которой пришлось добираться домой пешком пять часов.

По данным «Тюменьгортранса», школьница села не на тот автобус, заснула в салоне и доехала до конечной остановки. Денег на обратную дорогу у нее не оказалось. Девочка просила о помощи кондуктора, но бесплатно ее везти отказались. Тогда ученица отправилась домой пешком. Путь занял пять часов.

В «Тюменьгортрансе» при обсуждении данного инцидента решили, что высаживать ребенка из транспорта, если у него нет наличных средств или средств на транспортной карте, недопустимо. Кондукторам и водителям запрещено отказывать школьникам в проезде, пишет портал «Наш город».