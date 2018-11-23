Шнуров объяснил, почему не выступает с гастролями на Украине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью журналу «Россия в глобальной политике», почему не ездит выступать с гастролями на Украину.

Музыкант задался вопросом «зачем ему это», а также не согласился с теми, кто призывает поддерживать с соседней страной связи и не поддаваться политическим веяниям.

Артист подчеркнул, что не поедет туда, так как не будет хорошо принят там и может быть не очень хорошо затем принят в России.

В апреле 2017 года Шнуров попал в базу украинского сайта «Миротворец» из-за выступления в Севастополе. Сайт разместил данные более 1000 россиян и иностранных граждан. Большинство из них попали в черный список за посещение Крыма.