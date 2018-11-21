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Шнуров отреагировал на идею обязать безработных платить взносы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на инициативу депутата Госдумы Сергея Вострецова, который предложил штрафовать безработных россиян за неуплату страховых взносов. На своей странице в Instagram он в стихотворной форме сравнил эту идею с попыткой заставить козла «дать немного молока».

«В чудеса еще есть вера! Вот свидетельство о чуде! Как козла мы и быка, По-закону враз принУдим, дать немного молока!» — написал музыкант.

Ранее 20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста, которые не производят отчисления в Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования.

В частности, необходимость наказания он обосновал статистикой Счетной палаты, согласно которой только в территориальные фонды ОМС регионы перечисляют за неработающее население от 600 млрд до 650 млрд рублей.

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