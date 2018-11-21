Шнуров отреагировал на идею обязать безработных платить взносы
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на инициативу депутата Госдумы Сергея Вострецова, который предложил штрафовать безработных россиян за неуплату страховых взносов. На своей странице в Instagram он в стихотворной форме сравнил эту идею с попыткой заставить козла «дать немного молока».
«В чудеса еще есть вера! Вот свидетельство о чуде! Как козла мы и быка, По-закону враз принУдим, дать немного молока!» — написал музыкант.
Ранее 20 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста, которые не производят отчисления в Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования.
В частности, необходимость наказания он обосновал статистикой Счетной палаты, согласно которой только в территориальные фонды ОМС регионы перечисляют за неработающее население от 600 млрд до 650 млрд рублей.