Сенатор Лахова пояснила свои слова о питании в годы войны

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова пояснила свои слова о том, что жившим в годы войны Великой Отечественной войны людям удавалось сохранить чистоту рассудка, несмотря на, что они испытывали голод.

Как пишет РЕН ТВ, комментируя прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей, Лахова отметила, что у них не было потребительской корзины, так как люди выживали как могли, причиной их чистоты рассудка были лишения и стрессы. Комментарий Лаховой появился на портале Regions.ru в пятницу, 16 ноября.

Сама Лахова заявила, что отказывается реагировать на «глупость, которую написали в Telegram».

В середине октября министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова высказалась о том, что на 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».

В ответ на это Бондаренко решил провести эксперимент на себе и предложил Соколовой последовать его примеру, но министр отказалась. Через три дня после скандала она освободила занимаемую должность.

«Министерская диета» Бондаренко началась 24 октября. Уже 7 ноября стало известно, что он похудел на 6 кг. В основном законодатель питается крупами и овощами. Например, на завтрак он съедает полтора яйца, а на обед — гречку или щи без мяса. Депутат планирует завершить эксперимент 23 ноября.