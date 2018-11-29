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Музыкант Барри Харрис госпитализирован после концертов в Москве

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Фото: youtube.com/WBGO
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Известного американского джазового пианиста и педагога Барри Харриса госпитализировали после двух концертов в клубе «Эссе» в Москве. Об этом в четверг, 29 ноября, рассказала пиар-менеджер клуба Ольга Кряквина.

По словам медиков, у 88-летнего музыканта очень плохие результаты анализов, сообщает телеканал «360».

Харрис впервые приехавший в Россию, дал 24 ноября два концерта. Когда музыкант вернулся в номер, он почувствовал себя плохо. Его доставили в столичную клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

После выступления в Москве пианист должен был прилететь в Ростов, где у него был запланирован пятидневный мастер-класс игры на фортепиано. Однако врачи уговорили его остаться.

По словам Кряквиной, персонал больницы сразу узнал Харриса. С него не берут платы за лечение, несмотря на то что у него нет страховки.

Накануне британский певец Элтон Джон отменил несколько концертов в американском штате Флорида из-за воспаления уха.

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