Зрители не смогут снимать на телефон концерт солиста Rammstein в России

Систему Yondr, которая не позволит зрителям снимать концерт на мобильный телефон, впервые используют во время шоу солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линденмана. Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентство T.C.I.

На входе всем посетителям шоу придется запаковать свои телефоны в специальные чехлы. Снова снять их они смогут при выходе, пишет РЕН ТВ.

При этом все гаджеты останутся у своих владельцев. Отмечается, что сделано было это ради того, чтобы зрители не отвлекались на смартфоны. Данная система уже начала распространяться в западных странах.

Немецкая рок-группа Rammstein готовится к масштабному европейскому туру в 2019 году, в ходе которого музыканты посетят и Россию: Москву и Санкт-Петербург. Список городов, в которых запланированы концерты, опубликован на их официальном сайте.

18 сентября сообщалось о том, что группа Rammstein завершает карьеру. Их продюсер Эмануэль Фиалик опроверг эту информацию и заявил, что появившиеся слухи не имеют ничего общего с реальностью.

Рок-группа была основана в 1994 году в Берлине. После выхода последнего альбома у коллектива был творческий перерыв, за время которого солист Тилль Линдеманн вместе со шведским музыкантом Петером Тэгтгреном создали проект Lindemann и выпустили в 2015 году пластинку Skills in Pills.