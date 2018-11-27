В Сети появилось неизданное интервью с Куртом Кобейном

Участник группы Dead City Beat Роберто Лоруссо опубликовал на сайте BandCamp неизданное ранее интервью с фронтменом рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.

Аудиозапись была сделана 20 сентября 1991 года в канадском городе Торонто. По словам Лоруссо, он не опубликовал запись раньше, потому что считал ее «позорной». Он взял интервью, будучи студентом, для университетского радио.

Лоруссо и Кобейн на десятиминутной аудиозаписи обсудили вопросы цензуры в музыке, возрастающий успех группы Nirvana, а после чего плавно перешли к теме рэпа. Кобейн рассказал о своем отношении к этому музыкальному направлению.

«Я не такой уж фанат рэпа, но уважаю и люблю его, потому что это одна из немногих достаточно оригинальных форм музыки, но наблюдать за белым человеком, читающим рэп, — то же самое, что смотреть на танцы белого человека. Мы не можем танцевать, мы не можем читать рэп», — отметил музыкант.

По словам Лоруссо, интервью было неудачным, поскольку он заранее не проработал вопросы, а также не до конца изучил тему обсуждения. Кроме того он отметил, что Кобейну не нравился повышенный интерес к его группе.

«Я понял, что успех ничего не значит, если ваш мир разваливается. Депрессия — жестокий вор, который за раз обкрадывает вашу жизнь, лишая ее даже мимолетных радостей. Это все еще меня очень печалит», — подытожил Лоруссо.

Курта Кобейна нашли мертвым в начале апреля 1994 года. По официальной версии следствия, музыкант свершил самоубийство.

В июле прошлого года в Сети появилось редкое видео Nirvana 1988 года. Видеозапись была сделана 24 января 1988 года в одном из магазинов компании Radio Shack в городе Абердин в Вашингтоне.