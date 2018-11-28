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Группу Serebro покинут все участницы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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C февраля 2019 года группа Serebro останется без солисток. Вслед за объявившей об уходе Ольгой Серябкиной покинуть коллектив решили Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова.

«Нынешний состав — Оля, Катя, Таня — прекращает свое существование в феврале 2019 года. Я делаю акцент на слове «состав», потому что Serebro не заканчивается», — написала Серябкина в Instagram 28 ноября.

Она отметила, что девушки не прощаются со своими поклонниками, так как не уходят из музыки. 

Кищук на своей странице в соцсети отметила, что группа объявляет начало кастинга. Желающих поучаствовать просят в срок до 4 декабря выкладывать в своих профилях в Instagram минутные видео с исполнением любой песни. Рядом просят указывать фамилию, имя, возраст, рост и ставить хештег #serebrocasting.

В начале октября Серябкина заявила, что в 2019 году уходит из группы, чтобы заняться своим сольным проектом. Она выступала с коллективом с 2006 года.

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