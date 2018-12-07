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Кириенко назвал глупой практику отмены концертов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал работать с молодежной культурой, а не запрещать концерты современных исполнителей. С таким заявлением он выступил на XVIII съезде партии «Единая Россия» в пятницу, 7 декабря.

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтоб не превращалось в то, что, когда кто-то случайно ее не понимает или она не нравится, заканчивается запретами концертов — глупость», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень внимательно» следят за ситуацией с отменой концертов некоторых российских исполнителей.

В конце ноября в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов). В знак протеста музыкант забрался на припаркованный у клуба автомобиль и исполнил одну из своих песен. В результате его приговорили к 12 суткам административного ареста. В тот же день в Москве прошел концерт в поддержку Хаски, на котором выступили рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC.

Впоследствии об отмене концертов сообщали и другие музыканты, в частности, рэпер Элджей (Алексей Узенюк)), поп-панк групп «Френдзона» электронная группа IC3PEAK и ряд других исполнителей.

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