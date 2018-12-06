РЕН ТВ покажет эксклюзивную телеверсию юбилейного концерта Кипелова

Телеканал РЕН ТВ покажет 9 декабря эксклюзивную телеверсию концерта группы «Кипелов» к 60-летнему юбилею лидера коллектива Валерия Кипелова.

Выступление состоялось 1 декабря в московском клубе Adrenaline Stadium, который считается крупнейшим клубом Восточной Европы. Эксклюзивную телеверсию покажет только телеканал РЕН ТВ.

Сам Кипелов заявил, что не планирует выходить на пенсию после 60 и настроен еще долго радовать поклонников своей музыкой. Кроме того, артист отказался от всех вредных привычек и придерживается здорового образа жизни.

«Я свободен, да, я свободен в творчестве. То есть нет, не могу сказать, что вот абсолютно от всех обязательств, конечно, есть обязательства определенные. А что касается творчества — того, чем я занимаюсь, это самое главное. То есть мы свободны играть музыку, которая нам нравится», — отметил Кипелов.

Живой концерт группы «Кипелов» будет показан в специальном выпуске программы «Соль» в воскресенье, в 00:00 мск.

В ноябре артист рассказал, что его группа планирует работать над новым альбомом в виде макси-сингла из трех песен.