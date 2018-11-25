Кипелов рассказал о своем отношении к Петербургу и новом альбоме

Лидер российской рок-группы Валерий Кипелов после концерта в Санкт-Петербурге отметил, что он особенно относится к этому городу, поскольку именно в нем начался его профессиональный путь. Об этом музыкант сообщил телеканалу РЕН ТВ.

«У меня особое отношение к Петербургу, поскольку это первый город, в котором я вышел на профессиональную сцену», — пояснил Кипелов. Именно в этом городе группа «Кипелов» в 2003 году представила свой первый видеоконцерт «Путь наверх».

Вместе с тем артист отметил, что коллектив собирается работать над новым альбомом. «Надо подумать над новым шоу, хотелось, чтобы это был новый материал, может, это будет макси-сингл, который будет состоять, там, из песен трех», — пояснил рок-музыкант, отметив, что такой формат группе «вполне по силам».

Следующий концерт группа Валерия Кипелова даст в Москве 1 декабря.

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