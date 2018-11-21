Глеб Самойлов рассказал о причинах распада «Агаты Кристи»

Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов рассказал, почему распался коллектив.

По его словам, они с братом Вадимом полюбили одну девушку, поэтому дальнейшая жизнь «Агаты Кристи» оказалась невозможной.

«Иные подробности пусть останутся за кадром. Поскольку мы оба женаты, мы с Вадимом скрывали это долгое время. Это реальная правда, именно она и привела к распаду «Агаты Кристи», — приводит слова музыканта «Национальная служба новостей» слова музыканта.

В октябре Вадим Самойлов рассказал свою версию распада группы. По его словам, «Агата Кристи» прекратила существование не из-за ссоры братьев, а из-за их разных взглядов на жизнь.

Группа «Агата Кристи» была создана в Свердловске в 1985 году. Первый концерт под этим названием она дала в 1988 году. В 2009 году коллектив дал прощальный тур. Последний концерт прошел летом 2010 года на фестивале «Нашествие».